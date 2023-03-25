В Зеленограде нет новых ЖК

Больше всего проектов на стадии котлована в ЮЗАО.



Самые низкие цены действуют в новостройке, пока она находится на стадии начальных строительных работ. Покупка такой квартиры, с одной стороны, влечет риск столкнуться с недостроем, с другой – позволяет существенно сэкономить. Однако предложение новостроек на стадии котлована в некоторых округах Москвы весьма ограничено.



Например, в Зеленограде к весне текущего года вообще не осталось проектов на начальном этапе работ, до стадии монтажа первых этажей. За год предложение здесь сократилось на все 100%.

Минимальная доля проектов на котловане – 1,1% – также представлена на локальном рынке ЗАО.

Менее 30% новостроек на начальном этапе строительства сосредоточено на юге и юго-востоке, а также на востоке и севере столицы.

В СВАО каждая вторая новостройка – 52,5% – находится на старте строительства.

Наконец, первое место досталось новостройкам на юго-западе столицы. Здесь доля ЖК на начальном этапе составляет внушительные 94%. За год данный показатель увеличился на 2%.