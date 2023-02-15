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Жизнь на 180 градусов: выброси мусор из дома по формуле багуа и желания сбудутся

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Мусор дома – причина многих проблем.

Болезни, нехватка денег, скандалы в семье могут сопровождать до конца жизни. Порой даже у влиятельных и перспективных людей все валится из рук. Одним не везет в любви, другим — в творчестве, третьим — в бизнесе. И этому есть объяснение: мусор дома.

К мусору относятся не только бытовые отходы. Во-первых, это предметы, которые вы не любите. Во-вторых, это вещи, которые разбросаны или загромождают маленькое пространство. В-третьих, это все то, что не закончено.

Согласно формуле багуа, на каждом участке недвижимости есть девять секторов пространства, которые символизируют конкретные стороны жизни человека. Нет такого места, куда можно было бы свалить мусор дома без энергетических последствий. Чтобы изменить жизнь на 180 градусов и притянуть удачу, нужно выполнить несколько шагов.

Для начала начертим на листке бумаги примерный план дома или комнаты, в которой проводим больше всего времени. Затем перевернем лист так, чтобы входная дверь расположилась параллельно нижнему краю листа, будто мы собираемся в нее войти. Далее определим центр помещения и разделим лист на девять квадратов, как перед игрой в "Крестики-нолики".

Схема багуа от "Дни.ру"

Итак, левый верхний угол — квадрат процветания, богатства, изобилия. Сбоку от него — область славы, репутации, вдохновения. Правый верхний угол — участок взаимоотношений, любви, супружества. Мусор в этих секторах чреват соответствующими проблемами по жизни.

В самом центре помещения расположен квадрат здоровья и целеустремленности. Справа от него — старшие, семья, общество. Слева от центра — творчество, потомство, проекты. Левый нижний угол — знания, мудрость, самосовершенствование. Квадрат у входной двери — карьера, жизненная дорога, путь. Правый нижний угол — заботливые друзья, сострадание, путешествия.

Наконец, подумайте, чего хотите, и начинайте действовать — приведите в порядок нужный сектор участка недвижимости, дома, комнаты. Избавьтесь от физического, эмоционального, духовного мусора. Результат не заставит себя ждать — желания сбудутся.
15 февраля 2023, 09:00
Фото: Frank R?der/CHROMORANGE/www.globallookpress.com
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