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Дороже миллиарда: найдены самые дорогие особняки России

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Приобрести недвижимость может любой желающий.

"Дни.ру" периодически рассказывают своим читателям о роскошной недвижимости, в которых обитают западные небожители, будь то Пэрис Хилтон или Мадонна, или еще какая-нибудь звезда Голливуда. Разумеется, по аппетитам отечественные артисты не уступают свои зарубежным коллегам. Чего стоит только бывший замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь.

К слову, именно в Московской области и в столице сконцентрировались самые дорогие особняки России. Не без иронии заметим, что приобрести нижеуказанную недвижимость может любой желающий. То есть речь пойдет о лотах в свободной продаже.

Не исключено, что на закрытых площадках для избранных можно встретить еще более дорогие дома. Портала "Авито. Недвижимость" подобрал варианты дороже одного миллиарда рублей. Об этом сообщает LIFE.

Итак, четвертое место занимает пентхаус, находящийся в самом центре Москвы. За1,166 миллиарда можно приобрести весь пятый и технический этаж жома на Остоженке. В распоряжении владельца окажутся пять спален с ванными комнатами.

Бронза отправляется в подмосковную деревню Бородки. Там на двух с половиной тысячах "квадратах" расположился дом за2,243 миллиарда рублей. Недвижимость располагает винным погребом, хамимом, бассейном, кинозалом и еще многими полезными опциями.

В Одинцовском районе можно приобрести настоящий замок, если выложить на пару сотен тысяч больше, чем за прошлый лот. При желании можно наслаждаться живописным местом на озеро или засесть в личной библиотеке с книгами. Уверенное второе место.

Наконец, лидером рейтинга становится недвижимость 2,617 миллиарда рублей. Про внутренний функционал даже писать не будет. Гораздо интересней, что резиденция площадью два гектара окружена лесом, а по участку течет речка.

Кстати, сегодня на рынке недвижимости наблюдается повышение цен не только на роскошные особняки, на и на экономичное жилье. Так, в Челябинске подорожали "однушки", уточняет портал URA.RU.

21 февраля 2023, 10:00
Фото: pixabay.com
LIFE✓ Надежный источник

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