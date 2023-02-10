Как продать недвижимость зимой: 5 простых правил

Учитывайте сезонность, чтобы больше заработать.

Продать недвижимость – задача не самая простая. Еще сложнее заключить сделку по цене, которая бы устроила вас. В любом случае, чтобы добиться расположения потенциального покупателя, следует учитывать его интересы. А если соблюдать правила сезонности, то можно заработать больше.

Как зимой продать дом или квартиру быстрее и дороже, рассказал "Тинькофф Журнал". Для успешной сделки важно соблюдать пять важных условий. Простые правила помогут любому собственнику найти общий язык с желающим приобрести недвижимость.

Правило №1. Не проветривайте помещение перед приходом покупателей

Если хотите избавиться от лишних запахов в квартире, конечно, лучше ее проветрить, но сильно заранее. В зимний период жилище должно оставаться теплым. Потенциальному покупателю будет намного приятнее зайти с мороза в теплое помещение и для удобства снять верхнюю одежду.

Правило №2. Предложите гостям снять обувь

Зимой, входя в дом, покупателям придется надеть бахилы, особенно если на улице слякоть. Чисто подсознательно это мешает почувствовать себя хозяином в доме, ботинки, кстати, тоже. Предложите гостям тапочки или дайте постоять в носках на теплом полу. Вы ведь не проветривали помещении перед их приходом?

Правило №3. Проявите гостеприимство

Здесь все очень просто. Покупатель зашел в дом с мороза – предложите ему согреться. Чашечка кофе или чая будет как нельзя кстати. К слову, если заварить напиток заранее, то можно наполнить квартиру яркими ароматами.

Правило №4. Расчистите подъезд к дому

Продаете частный дом – зимой придется подготовить дорогу, убрать снег. Если не подготовить заранее подъезд, то покупатель может к вам попросту не доехать. А если и доедет, то доступность жилья станет для него причиной отказа или требования скидки.

Правило №5. Показывайте квартиру днем

Естественно освещение выгодно в любой сезон, а зимой, когда света и так не хватает, это особенно актуально. Солнечный свет поможет лучше оценить пространство. Конечно, ориентироваться нужно на покупателя. Ели ему удобно только вечером, то придется договариваться.