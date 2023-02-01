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Собянин рассказал о строительстве московского метро в 2022 году

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Собянин рассказал о строительстве московского метро в 2022 году

Технические пуски участков Большой кольцевой линии, строительство новых электродепо и продление действующих веток подземки – об этих и других событиях столичного метро рассказал мэр Сергей Собянин. Градоначальник опубликовал новый пост в своем телеграм-канале.
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На трех участках БКЛ состоялись технические пуски. С пассажирами поезда поедут в ближайшее время. Таким образом, большое метрокольцо замкнется и станет самым большим пересадочным контуром столичной подземки.

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На Солнцевской линии построены тоннели до аэропорта Внуково. Там откроется одноименная станция метро.

"Проложено около 15 км тоннелей метро. Большая часть пройдена механизированными комплексами, порядка 0,5 км построено горным способом", – написал Собянин.

Тоннели проложены и на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии. Выполнен большой объем монолитных работ. Также на "салатовой" ветке открыт второй вестибюль станции "Окружная".

Активные работы ведутся на Троицкой линии. Там соорудили тоннели на участке между станциями "Новаторская" и "Бачуринская".

В 2022 году завершился очередной этап реконструкции электродепо "Сокол". Оно обслуживает Замоскворецкую линию.

"В 2023 году продолжится строительство электродепо "Нижегородское", "Аминьевское", "Южное" и "Саларьево". В депо "Выхино" и "Владыкино" возводят новые здания и сооружения", – сообщил градоначальник.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"

Мэр уточнил, что с 2011 года в Москве построили более 148 километров линий, 69 станций и 11 электродепо. Миллионы жителей столицы ежедневно экономят в пути до 1-2 часов.

В конце декабря прошлого года мэр объявил о завершении строительства БКЛ. Он провел технический пуск на участке от "Каширской" до "Нижегородской". С пассажирами составы поедут через пару месяцев. Длина метрокольца – более 70 километров, построена 31 станция.

Помимо строительства новых станций, продолжается поставка вагонов "Москва-2020". В столичной подземке курсирует уже более 100 таких составов.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Автор: 1 февраля 2023, 18:36 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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