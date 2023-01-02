Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве

В 2023 году в Москве откроют 14 станций метро, из них девять – на Большой кольцевой линии (БКЛ). О развитии столичной подземки в своем блоге рассказал мэр Сергей Собянин.

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БКЛ станет крупнейшим метрокольцом в мире, отметил градоначальник. Он напомнил, что на линии длиной 70 километров расположена 31 станция.

Большое метрокольцо улучшит транспортную ситуацию в 34 районах Москвы с населением 3,3 миллиона человек, уточнил Собянин. Он сообщил, что в 2023 году на БКЛ введут в эксплуатацию станции "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская", "Варшавская", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".

"За счет появления многочисленных альтернативных маршрутов положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры Московского метрополитена. На многих маршрутах экономия времени составит до 35-45 минут в день. На радиальных линиях станет свободнее до 22%, на Кольцевой – до 25%, а на основных вылетных магистралях города – в среднем на 5%", – написал мэр.

Действующими станциями БКЛ пользуются около 600 тысяч человек в день. Кольцевая линия стала свободнее на 10%, Арбатско-Покровская – на 8%, Серпуховско-Тимирязевская – на 7%.

В 2023 году в эксплуатацию введут новый участок Солнцевской линии до аэропорта Внуково, Новые станции появятся на Дмитровском шоссе, в районах Лианозово и Северный. Метро станет ближе для 500 тысяч москвичей и десятков тысяч жителей области, подчеркнул Собянин.

"Кроме того, в новом году мы продолжим реализацию других перспективных проектов. Прежде всего, строительство двух новых радиусов – Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, которые будут поэтапно вводиться в строй, начиная с 2024 года", – рассказал мэр.

Сеть Московского метрополитена за последние 11 лет выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.