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Новый способ оформления ипотеки введут в России

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Новый способ оформления ипотеки введут в России

Для оформления кредита на недвижимость планируется использовать Единую биометрическую систему.
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В последнее время в связи с дестабилизацией мировой экономики и повышением уровня инфляции эксперты рекомендуют гражданам задуматься о сбережении денежных средств. К примеру, сохранять нажитое можно путем их вложения в акции, облигации или фондовые паи. Однако одним из самых популярных способов в России является покупка недвижимости.

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Разумеется, далеко не всем по карману приобрести дом или квартиру сразу, поэтому специалисты призывают россиян пользоваться ипотекой. Благо, в нашей стране сегодня действует большое количество кредитных программ, поэтому при желании можно найти наиболее выгодные условия.

Оформить ипотеку в России можно будет по новому способу. Соответствующую программу запустят уже в следующем году. Как сообщает портал "Дом.РФ", речь идет о возможности получения кредита на недвижимость с помощью биометрии.

Отмечается, что первая сделка по новой системе будет проведена до конца 2022 года между Институтом развития и Банком ДОМ.РФ. Стороны при оформлении ипотеки используют Единую биометрическую систему.

ЕБС – это цифровая платформа, позволяющая определить данные человека при помощи его биометрии. В системе используются программы распознавания лица и голоса. Проект создан при поддержке Центробанка РФ.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2022, 09:18 Источник: Дом.РФ ✓ Надежный источник

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