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В Подмосковье за неделю выставили на продажу и аренду 63 объекта недвижимости

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В Подмосковье за неделю выставили на продажу и аренду 63 объекта недвижимости

В Подмосковье появилось много новых объектов для ведения коммерческой, развлекательной деятельности и других личных целей.
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Рынок недвижимости в России колеблется из-за влияния ряда внешних факторов. В связи с этим специалисты по недвижимости пытаются прогнозировать дальнейшее развитие событий, опираясь на происходящее сейчас.

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За неделю с 12 по 16 сентября в Подмосковье выставили на продажу и аренду 63 объекта недвижимости, в том числе 47 земельных участка под аренду и восемь – на продажу.

В Рузском округе в деревне Беляная Гора можно снять на 20 лет земельный участок площадью десять соток под ИЖС. Цена составляет 124 126 рублей в год, сообщает телеканал "360".

В Щелково можно снять нежилое помещение площадью 116,8 квадратных метра для личных целей на пять лет. Начальная стоимость объекта составляет 318 тысяч рублей в год.

В Мытищах можно купить недостроенное здание площадью 1 522,1 квадратных метра. Покупка будет совершаться через аукцион, минимальная цена составляет 45 919 426 рублей, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Москве стремительно дорожает элитная недвижимость. Это связано с тем, что на рынке недвижимости создается дефицит недвижимости премиум-класса, специалисты выставляют такие объекты порционно.

Недвижимость. Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2022, 11:38 Источник: Mosregtoday.ru ✓ Надежный источник

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