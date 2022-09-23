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Полчища крыс "верховодят" в доме Петросяна

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Полчища крыс "верховодят" в доме Петросяна

Евгений Петросян привык к тому, что его супруга необычная женщина и творческая натура.
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Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова за несколько лет превратилась из провинциального библиотекаря в леди Шанель, а ее некогда "бабушкин стиль" теперь копируют фанатки. Все дело в тонком чувстве стиля Брухуновой и эстетическом вдохновении.

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Жена Петросяна не раз признавалась, что любит все необычное и стильное. Она может купить интересную вещицу на блошином рынке и спокойно притащить ее в дом. Татьяна Брухунова как дизайнер и тонкий эстет любит предметы старины и креативные элементы декора.

Не удивительно, что в квартире Петросяна и Брухуновой декору уделяется едва ли не самое главное значение. К примеру, в Сети заметили необычных крыс, которые добрались уже до кухни и прекрасно уживаются с женой юмориста.

На днях в своем аккаунте Татьяна Брухунова показала меню диеты, которой она сейчас придерживается. В списке были черничные панкейки с ягодным вареньем, филе индейки на гриле с морковным пюре, желе из манго, булгур с ароматной зеленью, словом, все самое необычное и аскетичное на первый взгляд.

Далее супруга Евгения Петросяна показала снимок, на котором предстала очаровательная керамическая тарелка с тем самым панкейком. Посуду украшала атмосферное полчище грызунов, которые держали в лапках различные кружки.

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2022, 10:54 Источник: соцсети • Требует проверки

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