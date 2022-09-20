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Шоу-бизнес
Вся белая: после информации о разводе молодую жену Петросяна нашли в реке

Вся белая: после информации о разводе молодую жену Петросяна нашли в реке

Жена Евгения Петросяна всегда удивляла фанатов своей приветливостью и жизнелюбием.
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Российский юморист Евгений Петросян несколько лет счастлив в браке с Татьяной Брухуновой, которая раньше работала его помощницей и младше его на 44 года. Однако такая колоссальная разница в возрасте никогда не смущала пару. Жена подарила комику сына Вагана, которого назвали в честь отца Петросяна.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова никогда не стеснялась показывать себя и рассказывать о жизни. Когда сплетни о том, что молодуха увела престарелого Петросяна из семьи, улеглись, новая жена Петросяна начала активно вести соцсети и открыто говорить с фанатами.

На днях Татьяна Брухунова шокировала россиян. Она опубликовала в своем аккаунте пост под номером 4000. Многие отметили, что это огромное количество публикаций. На фото жена Петросяна предстала вся белая. В длинном полупрозрачном наряде со шлейфом. Она стояла в реке вполоборота, и казалось, словно она нечеловечески высока.

"4000 пост. Он может быть только таким!" – написала Брухунова.

Поклонники осыпали ее комплиментами. "Волшебная"; "Вы прекрасны"; "Сказочно"; "Как из сказки"; "Богиня"; "Фото с историей, кажется"; "Прозрачно, легко... Красивый искренний образ, настоящий, не притворный"; "Красивая русалка, то ли невеста", – написали в комментариях.

Напомним, в Сети ходит немало слухов о том, что молодой по сравнению с Петросяном жене скучно живется с ним. Часто всплывает информация о возможном разводе. Однако пара продолжает демонстрировать гармоничные отношения.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Евгений Петросян. Фото:
Автор: 20 сентября 2022, 13:57 Источник: соцсети • Требует проверки
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