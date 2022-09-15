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"Настояла жена": никому не нужный Петросян на старости лет обзавелся недвижимостью за границей

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"Настояла жена": никому не нужный Петросян на старости лет обзавелся недвижимостью за границей

Евгений Петросян приобрел дом в Турции, пишут СМИ.
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Весной 2020 года Евгений Петросян обзавелся сыном. Наследника тогда еще 74-летнему юмористу подарила молодая супруга Татьяна Брухунова, к которой он ушел от Елены Степаненко. Лишь спустя полгода знаменитый артист представил поклонникам маленького сынишку, которого назвал в честь своего отца – Ваганом.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Петросян как отец, по всей видимости, находится на седьмом небе от счастья, ведь недавно, по слухам, он сделал весьма щедрый подарок своему двухлетнему наследнику. Евгений Ваганович на старости лет, как пишет телеграм-канал "НеМалахов", приобрел дом в турецком Бодруме и оформил эту недвижимость на малыша.

По данным авторов телеграм-канала, покупка была совершена этим летом, когда Петросян вместе с молодой женой и сынишкой отдыхал в Турции. "На этом (приобретении недвижимости за границей для малыша) якобы настояла молодка-жена", – пишет "НеМалахов".

Ранее концертный промоутер Сергей Лавров заявил, что Евгений Петросян сейчас как артист никому не нужен. Якобы время, когда был интересен его юмор, прошло. На сегодняшний день конкуренция слишком высока, отметил Лавров. Его слова приводили "Дни.ру".

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2022, 16:27 Источник: Telegram-канал "НеМалахов" • Требует проверки

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