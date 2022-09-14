"Все сделала сама": готовая к новоселью Бузова показала шикарную квартиру

Ольга Бузова поделилась своей радостью с фанатами.

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Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова еще несколько лет назад приобрела в Москве недвижимость. Три года в ее новой квартире шел ремонт. И вот бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" решила показать фанатам свое уютное гнездышко.

Звезда опубликовала в социальных сетях ролик и рассказала подписчикам о столичных апартаментах. Сама квартира обошлась исполнительнице хита "Мало половин" примерно в 120 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА ФАН. Ремонт она сделала соответствующий.

На кадрах из соцсетей видно, что внешняя отделка жилья выполнена под золото и мрамор, что придает помещениям особую роскошь. Меж тем, Ольга Бузова не стала демонстрировать поклонникам недвижимость полностью. Вероятно, показа других комнат стоит ожидать после ее окончательного переезда.

"Я все сделала сама", – поделилась радостью Ольга Бузова.

Она подчеркнула, что вложила много времени, сил и даже души, чтобы сделать ремонт в новых апартаментах. По словам телеведущей, отделочные работы подходят к концу, остались лишь последние штрихи.

Кстати, не исключено, что Ольга Бузова в скором времени поделится с фанатами еще одной радостной новостью. Ходят слухи, что певица беременна. Об этом сообщает портал "Вести Подмосковья".