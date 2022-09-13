Брошенка Бузова получила удар в спину от любимого перед отправкой в роддом: Закончилось разводом

Ольга Бузова пока так и не стала счастливой мамой и женой.

Поющей телеведущей, к сожалению, не везет в любви. Один ее бывший успел жениться и даже обзавестись потомством, второй – тоже завел отношения. А вот брошенная мужчинами Ольга Бузова все так же одинока.

Поклонники артистки, конечно, ждут, что однажды она обретет счастье, и даже недавно отправили ее в роддом, как бы намекнув, что пора бы уже выйти замуж и родить наследников. Но никакой семьи в жизни артистки не будет, если она, как считает психолог, не проработает пару моментов со специалистом.

Ирена Сирма уверена, что все неудачи Ольги Бузовой в любви тянутся из ее семьи, а точнее, из отношений между мамой и папой. Отец звезды как-то рассказывал, что с женой любовь их связывала первые годы совместной жизни, а потом ее съел быт. При этом родители продолжали жить под одной крышей. Так в голове телеведущей и сложился сценарий: обман папы, который позже сознался в изменах, и мама, которая делала вид, будто ничего не замечает.

"Ну родители поиграли в так называемую семью. Закончилось все равно разводом, когда Оля стала уже взрослой", – рассуждает психолог в разговоре с Пятым каналом.

Получается, что и любимый мужчина, и любимая женщина своим поведением, условно говоря, нанесли дочери удар в спину, ведь отныне строить серьезные отношения у нее не выходит.

Ирена Сирма уверена, что на ситуацию еще можно повлиять, если Ольга Бузова обратится к специалисту и начнет разбираться с собой, своими чувствами, а главное – с прошлым.