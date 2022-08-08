Как получить кредитные каникулы в банке?

Чтобы получить кредитные каникулы, нужно доказать свою неплатежеспособность. Потребуется справка об увольнении с работы или биржи труда. Если вас сократили не по вашей вине, подайте заявку на кредитные каникулы. Благодаря этому избежите просрочек по оплате. Но даже в случае потери работы банки не всегда дают согласие на оформление кредитных каникул.



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Кому одобрят кредитные каникулы?

Авторы "Базы знаний МБК" объяснили, почему отказывают в отсрочке и как оформить кредитные каникулы.

Если не можете работать по состоянию здоровья или вас сократили на работе, обратитесь в банк и напишите заявление на кредитные каникулы. Лучше сразу идти на контакт с банком, чтобы вам не засчитали просрочку. Докажите свое сложное финансовое положение, предъявите справки. Снижение доходов заемщика должно быть более чем на 30%.

Для тех, кто оказался на больничном — нужен больничный лист. Если уволил работодатель, но не по вашей инициативе — справка с работы об увольнении. Чтобы получить отсрочку, должно пройти не менее шести месяцев с момента оформления займа.

Правительство РФ 4 марта 2022 года внесло изменения в кредитные каникулы: отсрочку дают россиянам сроком до шести месяцев, которые финансово пострадали из-за санкций Запада и США. Но все равно, чтобы получить отсрочку, придется доказывать ухудшение финансового положения.

Какие требования предъявляют к кредитам?

По кредитному договору разрешается получить отсрочку не более одного раза. Но есть исключение, если по кредиту оформили отсрочку по причине коронавирусной болезни, разрешается по этому же займу оформить отсрочку повторно. Кредит должен быть выдан до 1 марта 2022 года. Если взяли позже, кредитные каникулы банк не предоставит. К суммам займа предъявляются определенные требования относительно выданных денег.

Автокредит — 700 тыс. руб.

Потребительский заем — 300 тыс. руб.

Кредитка — 100 тыс. руб.

Ипотека — до 6 млн руб. — для жителей Москвы, 4 млн руб. — для Подмосковья и Санкт-Петербурга, 3 млн руб. — для остальные регионов.

Например, если оформили автокредит на 800 тыс. руб., осталось платить 400 тыс. руб., а у вас нет денег, поэтому подаете заявку на отсрочку платежа, вам откажут. Это связано с тем, что сумма займа по автокредиту не должна превышать 700 тыс. руб.

По каким причинам банки отказывают в каникулах?

Банки отказывают в оформлении отсрочки при следующих обстоятельствах.

Сумма кредита превышает установленный лимит.

Заемщик не может подтвердить снижение дохода.

Есть просрочки по текущему займу или другим кредитам.

Уклоняетесь от уплаты налогов, коммуналки, алиментов.

Уже оформляли кредитные каникулы по этой же причине.

Кредит оформлен после 1 марта 2022 года.

Какую отсрочку оформить: полную или частичную?

При оформлении кредитных каникул заемщику предоставляется право выбора: оформить полную или частичную отсрочку. Заемщик может платить только проценты или освободиться от уплаты долга.

Если вы частично потеряли доход, выбирайте отсрочку с оплатой процентов. Благодаря этому уменьшите сумму долга, т. к. даже при получении кредитных каникул начисляются проценты.

При получении полной отсрочки не будете платить проценты и сумму основного долга. Но банк за эти месяца, которые не платили, начислит проценты, поэтому увеличится размер переплаты.

Что нужно из документов для оформления кредитных каникул?

Список документов каждый банк устанавливает индивидуально. Все будет зависеть от ситуации. Среди обязательных документов: паспорт, справка с работы, выписка с банковского счета, куда поступает зарплата или иной доход. Если оформляете каникулы по нетрудоспособности из-за болезни — прикрепите к заявлению больничный лист.

Когда попали под сокращение, вас уволили работодатель, лучше сразу встать на биржу труда. Предъявите в банк справку, что стоите на бирже труда, поэтому нет денег для выполнения финансовых обязательств.

Как в 2022 году оформить кредитные каникулы?

Подать заявку на кредитные каникулы чаще всего можно удаленно. Узнайте в своем банке, как получить отсрочку и нужно ли сразу идти в офис с документами. Многие банки разрешают подавать заявки через свое мобильное приложение. Алгоритм оформления выглядит так.

Заполняете заявление на кредитные каникулы в банке, через мобильное приложение или сайт кредитора.

Прикладываете к заявке документы в виде фото.

В течение пяти дней банк рассматривает обращение и дает ответ.

Если ваш долг подходит под условия отсрочки, вы прикрепили все документы об ухудшении финансового положения, банк одобрит заявку. После этого переоформите кредитный график.

Перед тем как подавать заявку на отсрочку, проверьте наличие долгов. Заемщики, которые не платят по другим займам, алиментам, услугам ЖКХ и налогам, получают отказ. Клиентам также отказывают, если они забыли прикрепить к заявке подтверждающие документы или ошиблись при заполнении анкеты.