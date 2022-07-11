Во сколько лет дают ипотеку в банке?

Даже если вы работаете с 16 лет, кредит можно будет получить не раньше 18-летнего возраста. Банки выдают займы совершеннолетним и трудоспособным гражданам, поэтому оформить ипотеку раньше этого возраста не получится. Но если получить потребительский кредит можно в 18 лет, то требования банков на получение ипотеки жестче.

прочитано 29 раз

Авторы "Базы знаний МБК" и "Топновостроек" объяснили, в каком возрасте лучше всего обращаться для оформления ипотеки.

Зачем банки устанавливают возрастные ограничения?

Банки устанавливают возрастной порог, чтобы убедиться в платежеспособности клиента. Молодые люди редко могут похвастаться стабильным и высоким доходом, поэтому банкам это не выгодно. Одно из главных требований для выдачи любого займа — трудовой стаж на последнем месте от трех или даже шести месяцев. Если общий стаж менее года, могут отказать даже в выдаче потребительского кредита.

Для потенциальных заемщиков в 18–27 лет действует дополнительное ограничение — это призывной возраст, поэтому если не служили в армии, банки могут отказать в ипотеке. Без военного билета банки одобряют заявки после 27 лет.

С какого возраста дают ипотеку?

Если вы младше 23 лет, то это не значит, что в выдаче ипотеки откажут. Некоторые банки готовы одобрить заявку молодым людям, но только на дополнительных условиях.

При оформлении ипотеки к сделке привлекаете финансовых поручителей с положительным кредитным рейтингом и высоким доходом.

Оформляете заявку под залог другой недвижимости или машины.

Вносите сумму первоначального взноса от 50%, предъявляете справку с работы о высоком доходе.

В качестве поручителя привлекаете родителей и соглашаетесь оформить страховку от потери работы.

В таких случаях банк может пойти на уступки и одобрит заявку с 21 года.

Могут ли банки заставить оформить страховку?

В роли страховки выступает только залоговый объект. Банки не вправе заставлять заемщика оформлять страховку жизни и здоровья, а также потери работы. Но чаще всего менеджеры вынуждают клиента подписать согласие на страховку жизни и здоровья. Заемщик может отказаться, но представитель банка сразу предупредит, что банк, скорее всего, откажет в выдаче ипотеки.

От чего зависит решение банки при выдаче ипотеки молодым заемщикам?

Банки при рассмотрении заявки учитывает не только возраст, но и другие факторы.

Сумма первоначального взноса. Чем больше вы вносите по ипотеке, тем выше шансы на одобрение.

Кредитная история. У некоторых молодых людей еще нет кредитной истории. Это негативный фактор для банка, т. к. менеджеры не могут определить, будет ли вовремя платить клиент или нет. Наличие положительного кредитного рейтинга повышает шансы на одобрение заявки по ипотеке.

Поручители или залог. Если возраст заемщика до 25 лет, без поручительства или залога не обойтись.

Кредитная нагрузка. Если по ипотеке платите свыше 50% дохода, то это считается повышенной кредитной нагрузкой. Есть вероятность, что не справитесь с платежами, поэтому банки при таком раскладе чаще всего отказывают в выдаче денег.

Дают ли ипотеку молодым семьям?

В России есть госпрограммы по выдаче ипотеки молодым семьям. Если в семье родился ребенок после 2018 года, то можно оформить "Семейную ипотеку". В этом случае ставка по процентам будет от 5–6%, но потребуется первоначальный взнос от 15%. Семьи с детьми также получают материнский капитал на ребенка, а деньги как раз можно использовать для улучшения жилищных условий и покупки жилья.

Каждый банк устанавливает свои правила по выдаче ипотеки молодым семьям, но возраст мужа и жены не должен превышать 35 лет. Решение по одобрению заявки будет зависеть от кредитного рейтинга, нагрузки и показателя платежеспособности.

Как повысить шансы на одобрение ипотеки?

Если решили подавать заявку на ипотеку, но вы младше 25 лет, подготовьтесь заранее. Для тех, кто ни разу не брал кредит в банке, лучше оформить рассрочку или взять хотя бы заем на минимальную сумму. Платите вовремя, но не раньше срока. У вас появится кредитная история, что положительно повлияет на одобрение ипотеки при рассмотрении заявки.

Убедитесь, что у вас нет долгов по штрафам ГИБДД, коммуналке. Оплатите все долги перед подачей ипотечной заявки. Но даже если у вас сформирована кредитная история, есть стабильная работа и доход, нет гарантий, что банк одобрит ипотеку.

Для повышения шансов на получение ипотеки, привлекайте к сделке финансовых поручителей. Это могут быть ваши родители, родственники, знакомые и друзья. Главное, чтобы у ваших поручителей была положительная кредитная история и высокий доход.