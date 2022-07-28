Арка в восточном стиле и кованые двери: идея роскошного оформления дома от Оксаны Самойловой

На днях Оксана Самойлова и ее муж Джиган с детьми переехали в новый дом.

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Новость о переезде Оксаны Самойловой в новый дом удивила фанатов, ведь она всегда очень любила свой старый "дом мечты". Но с появлением младшего сына семье стало в нем тесно. Так что последние два года семья присматривала новое жилище. Новый дом Самойловой и Джигана оценивается приблизительно от 140 до 170 миллионов рублей. Вход в дом украшает роскошная арка в восточном стиле, а двери украшены ковкой. Сам дом отделан светлыми тонами.



В соцсетях Оксана Самойлова показала фото своей семьи на крыльце нового дома среди многочисленных коробок. Фанаты заметили, что рэп-исполнителя Джигана среди них не было. При этом его фото было напечатано на одной из коробок. Жена Джигана активно хвастается новыми хоромами, рассказывала, что еще нужно доделать на участке, пишет "Царьград".

Фанаты отметили, что несмотря на огромный достаток и обеспеченность, Оксана Самойлова не блещет интеллектом. Так, ее затравили за безграмотную речь. Женщина, рассказывая о новом доме семьи, заявила, что у них сейчас "плитку ложат", пишет ОСН.

Ранее звездная пара показала оформление праздника ко дню рождения своей старшей дочери Ариелы. На территории нового роскошного жилища пара устроила целый парк развлечений, по традиции украсив интерьер жилплощади и участок. В доме для детей были сделаны вигвамы с фонариками, где дети смогли остаться отдохнуть и ночевали прямо на полу.