Самойлова с детьми перебралась в новый роскошный особняк: Смешанные чувства

В жизни Оксаны Самойловой и рэпера Джигана произошли серьезные изменения.

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Сегодня Оксана Самойлова ошарашила своих поклонников новостью о том, что она с семьей переехала в новый дом. Брюнетка всегда очень любила свой старый "дом мечты", но понимала, что семья выросла из него с рождением младшего ребенка. Оказалось, что более вместительное семейное гнездышко пара присматривала уже на протяжении двух лет. Подходящие варианты никак не попадались, и Самойлова с Джиганом уже успели не раз потерять надежду, когда новый роскошный особняк буквально свалился им на голову.

Судя по всему, знаменитость пребывает в полном восторге от нового жилья, но столь серьезные перемены пока даются ей с трудом – надо еще привыкнуть. Сейчас бизнесвумен счастлива и шокирована одновременно, кроме того, она испытывает некое чувство вины к своему прежнему дому.

"Я пока немного в прострации с этим переездом, и у меня очень смешанные чувства..." – призналась брюнетка.

В соцсетях Оксана Самойлова поделилась снимками своей семьи на крыльце нового дома среди многочисленных коробок. Примечательно, что самого Джигана среди домочадцев не оказалось, однако его фото Самойлова предусмотрительно напечатала на одной из коробок. Модель объяснила, что в день переезда мужа не было с ней, так как он был на гастролях, но ему тоже очень хотелось быть на этих памятных фото. Вот Оксана Самойлова и нашла оригинальный выход.