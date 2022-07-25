Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Негусто: какой недвижимостью на самом деле владеет обходящая стороной родину Пугачева

Новости

Негусто: какой недвижимостью на самом деле владеет обходящая стороной родину Пугачева

Говорят, у народной артистки России Аллы Пугачевой множество квартир и домов. Однако это не так, выяснили журналисты.
прочитано 292 раза

Кажется, об Алле Пугачевой так много не говорили даже тогда, когда она была на пике своей карьеры. После того, как артистка в начале марта вместе со своим мужем Максимом Галкиным и двумя детьми покинула Россию, общественность не перестает обсуждать все, что связано со знаменитым семейством – в частности, недвижимость, которая принадлежит обоим супругам.

ПО ТЕМЕ

Жить уже не будет: раздавленной санкциями Пугачевой вынесли страшный вердикт

"Копия Аллы": брошенный Пугачевой Галкин показал любимую женщину

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Например, недавно выяснилось, что замком в деревне Грязь владеет лишь Галкин, а просторной квартирой на Тверской – дочь певицы Кристина Орбакайте. Это, пожалуй, самые знаменитые объекты недвижимости, которые, как казалось многим, числятся за примадонной российской эстрады. Так что же на самом деле принадлежит Алле Борисовне?

Как сообщает "Комсомольская правда", последние 18 лет у Пугачевой в собственности находится только одна квартира в доме, который находится меньше чем в километре от Кремля – в Филипповском переулке. Эта недвижимость – подарок Алле Борисовне от экс-зятя Руслана Байсарова. Площадь квартиры – более 300 квадратных метров. На рынке стоимость такого жилья достигает 300 миллионов рублей.

Также Пугачевой принадлежат два земельных участка: 1,2 тысячи квадратных метров (в домостроительном комбинате "Творчество") и 882 "квадрата" (в Бережках). Тот, что побольше, предназначен для садоводства, а другой – подсобного хозяйства, пишет "Пятый канал". Общая стоимость участков – почти пять миллионов рублей. В общем, негусто, если сравнивать с устаревшими данными о недвижимости артистки.

К слову, Алла Пугачева уже долгое время обходит стороной свою родину. Несколько месяцев артистка пробыла в Израиле, а оттуда, по как пишут СМИ, сразу отправилась в Латвию. Когда вернется певица домой, точно неизвестно.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 июля 2022, 08:58 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Замок Галкина и Пугачевой разобрали по частям Замок Галкина и Пугачевой разобрали по частям

Эксперт обратил внимание на огромный зал

Кому положена жилищная субсидия в Москве Кому положена жилищная субсидия в Москве

Льготами по оплате ЖКХ пользуется четверть москвичей

Как определить надежность застройщика Как определить надежность застройщика

Советы юриста

Москвичи предпочитают "комфорт" Москвичи предпочитают "комфорт"

Больше 70% сделок приходится на комфорт-класс

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+