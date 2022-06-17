"Короче трусов": Беспечная Сомойлова отправила в школу малолетнюю дочь в похабном виде

Оксану Самойлову забросали камнями за непристойный наряд дочери-пятиклассницы.

Жена Джигана частенько поражает поклонников методами воспитания своих детей, которых у нее, к слову, четверо. То она разрешает дочерям в еще таком юном возрасте наращивать волосы и краситься, то бросает наследников одних за границей. А вчера Оксана Самойлова вновь разгневала публику.

Бизнесвумен решила поделиться с поклонниками радостной и в то же время грустной для нее новостью: ее старшая дочь Ариела закончила четвертый класс и, по словам блогера, стала уже совсем взрослой. По этому случаю в школе был организован выпускной, куда семья явилась в полном составе. "Еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться", – откровенно рассказала о своих эмоциях жена Джигана и прикрепила фотографию.

Казалось бы, Оксана Самойлова просто-напросто хотела разделить с фанатами этот радостный момент, но взамен получил шквал критики и обвинений в том, что она – беспечная мать. Оказалось, что народ не устроил внешний вид ее старшей дочери, а именно длина юбки от школьной формы, в которой она выглядит весьма похабно. А низ, к слову, и правда кажется коротким и заканчивается, не доходя до середины бедра.

"Юбки у детей короче трусов. С мамы пример берет. Для ребенка слишком короткая юбка", – написали в комментариях под постом Оксаны Самойловой внимательные пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту жены Джигана, объяснив недовольной публике, что сейчас дети раньше стремятся стать старше. Да, и дочь Оксаны Самойловой в праве сама выбирать, какую одежду ей носить.