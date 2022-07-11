Нетребко избавляется от элитного жилья: Приходится затянуть поясок

В жизни Анны Нетребко не все так радужно – женщина вынуждена распродавать заграничное жилье.

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По всей видимости, Анна Нетребко испытывает финансовые трудности, поскольку решила избавиться от недвижимости. Кажется, женщина поняла, что ей нужно затянуть поясок потуже. Так, ранее говорилось, что оперная дива продает апартаменты в Вене, теперь же она выставила на продажу квартиру в Нью-Йорке. Об этом сообщает Пятый канал.

Стоит отметить, что американское жилье артистки оценивается как элитное. Так, квартира расположена в небоскребе и по площади превышает двести пятьдесят квадратных метров. Сообщается, что риелторы оценили недвижимость российской звезды в семь с половиной миллионов долларов.

Апартаменты в Вене также стоят прилично. Так, жилплощадь выставили на продажу почти за четыре миллиона евро. Чтобы проститься с любимым жильем, Нетребко даже закатила прощальную вечеринку. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

Кстати, в начале лета говорилось о возвращении Анны на сцену венской оперы. Генеральный директор культурного учреждения говорил, что артистка получила главную роль в постановке под названием "Аид".

Напомним, сейчас на Родине Нетребко не в почете. Так, россиян возмутило то, что оперная дива старается угодить и вашим, и делает все, чтобы удержаться на западной сцене. Некоторые соотечественники назвали даже артистку предательницей.