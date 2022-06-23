Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Что запрещено делать в собственной квартире: объяснил юрист

Новости

Что запрещено делать в собственной квартире: объяснил юрист

За злостное нарушение ограничений законом предусмотрены штрафы.
прочитано 34 раза

Быть собственником недвижимости еще не значит распоряжаться своим жильем в полной мере. В России действует целый ряд законодательных ограничений для владельцев квартир. Многие виды деятельности находятся под ограничением, а за их злостное нарушение можно получить штраф.

ПО ТЕМЕ

"Отложенный спрос": в России вырос интерес к новостройкам

Как быстро и выгодно сдать квартиру: советы экспертов

Так, закон довольно строго охраняет здания, признанные памятниками архитектуры. Жильцы этих домов даже не имеют права сушить белье на балконе. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко. В интервью агентству "Прайм" она подчеркнула, что аналогичный запрет может быть применен и в новых строениях.

Вывесить одежду на балконе новостройки нельзя, если он не оборудован специальными кронштейнами для сушки. Правило распространяется и на цветы. По словам юриста, законодатель также не разрешает заставлять балкон мусором и взрыво-, пожароопасными предметами.

Кроме того, ограничения распространяются на кухню. Если в квартире установлена газовая плита, то кухня должна быть отделена дверью на петлях: снимать ее или делать арочный проход запрещено. По словам эксперта, также собственник не сможет объединить кухню с соседней комнатой.

Претензии к жильцам могут возникнуть не только из-за неправильной планировки квартиры. Как утверждает эксперт, закон не разрешает заниматься на дому некоторыми видами работ. Запрет установлен на профессиональное шитье и готовку. Санитарные нормы не позволяют заниматься в квартире народной медициной и массажем.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2022, 13:14 Источник: Прайм ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Спрос на аренду квартир снизился на 40% Спрос на аренду квартир снизился на 40%

Большинство арендаторов ждут скидки

"Отложенный спрос": в России вырос интерес к новостройкам "Отложенный спрос": в России вырос интерес к новостройкам

Исследование "Авито"

На какие квартиры проще получить скидку На какие квартиры проще получить скидку

Средний дисконт – 700 тыс. рублей

Мишустин снизил ставку по льготной ипотеке в России Мишустин снизил ставку по льготной ипотеке в России

Подписано постановление

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+