Что запрещено делать в собственной квартире: объяснил юрист

За злостное нарушение ограничений законом предусмотрены штрафы.



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Быть собственником недвижимости еще не значит распоряжаться своим жильем в полной мере. В России действует целый ряд законодательных ограничений для владельцев квартир. Многие виды деятельности находятся под ограничением, а за их злостное нарушение можно получить штраф.

Так, закон довольно строго охраняет здания, признанные памятниками архитектуры. Жильцы этих домов даже не имеют права сушить белье на балконе. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко. В интервью агентству "Прайм" она подчеркнула, что аналогичный запрет может быть применен и в новых строениях.

Вывесить одежду на балконе новостройки нельзя, если он не оборудован специальными кронштейнами для сушки. Правило распространяется и на цветы. По словам юриста, законодатель также не разрешает заставлять балкон мусором и взрыво-, пожароопасными предметами.

Кроме того, ограничения распространяются на кухню. Если в квартире установлена газовая плита, то кухня должна быть отделена дверью на петлях: снимать ее или делать арочный проход запрещено. По словам эксперта, также собственник не сможет объединить кухню с соседней комнатой.

Претензии к жильцам могут возникнуть не только из-за неправильной планировки квартиры. Как утверждает эксперт, закон не разрешает заниматься на дому некоторыми видами работ. Запрет установлен на профессиональное шитье и готовку. Санитарные нормы не позволяют заниматься в квартире народной медициной и массажем.