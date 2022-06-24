Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Роскошный особняк в стиле "Звездных войн" выставили на продажу за $15 млн

Новости

Роскошный особняк в стиле "Звездных войн" выставили на продажу за $15 млн

Во Флориде выставлен на продажу особняк, который строили специально для фанатов фильма "Звездные войны".
прочитано 24 раза

Особняк в стиле фильма "Звездные войны" находится в элитном жилищном комплексе Golden Oak, в поселке Walt Disney World Resort в США. Объявление разместило американское агентство недвижимости Sotheby's International Realty.

ПО ТЕМЕ

На рынке новостроек Москвы установлен новый рекорд

Здание продается за 15 миллионов долларов. За эту стоимость продавец предлагает роскошные аппартаменты, в которых все напоминает легендарную сагу "Звездные войны".

В доме есть кинотеатр, созданный в форме космического корабля "Тысячелетний сокол", который в киносаге "Звездные войны" пилотировал Хан Соло и Чубакка. На окнах созданы яркие витражи с узорами по мотивам диснеевских мультиков. Создается впечатление, что сидя в кинотеатре, зритель проплывает мимо огромной фантастической вселенной.

Также в особняке "Звездные войны" есть семь спален, девять ванных и два камина, один из которых сделан в форме замка Золушки. Также на территории особняка имеется бассейн, гараж на четыре автомобиля, гостевой дом и летняя кухня.

Напомним, во Флориде есть курорт под названием "Звездные войны: Галактический звездный крейсер". Посетители попадают в полностью автономный мир и чувствуют, что их запустили с парковки в Walt Disney World на космический корабль в миллионах миль над Землей.

Оказавшись на борту "корабля", посетители становятся частью повествования фильма "Звездные войны", в котором участвуют другие пассажиры, а также экипаж и актеры в костюмах.

Особняк. Фото: Sotheby's International Realty
Автор: 24 июня 2022, 10:06 Источник: HYPEBEAST ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Новая Москва быстро дорожает Новая Москва быстро дорожает

И сокращает разницу в цене со "старой" Москвой

Приезжали толпой, вели себя тихо: тайну особняка Шатунова выдал сосед Приезжали толпой, вели себя тихо: тайну особняка Шатунова выдал сосед

Певца не стало 23 июня

Что запрещено делать в собственной квартире: объяснил юрист Что запрещено делать в собственной квартире: объяснил юрист

Требование закона

Спрос на аренду квартир снизился на 40% Спрос на аренду квартир снизился на 40%

Большинство арендаторов ждут скидки

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+