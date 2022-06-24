Роскошный особняк в стиле "Звездных войн" выставили на продажу за $15 млн

Во Флориде выставлен на продажу особняк, который строили специально для фанатов фильма "Звездные войны".

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Особняк в стиле фильма "Звездные войны" находится в элитном жилищном комплексе Golden Oak, в поселке Walt Disney World Resort в США. Объявление разместило американское агентство недвижимости Sotheby's International Realty.

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Здание продается за 15 миллионов долларов. За эту стоимость продавец предлагает роскошные аппартаменты, в которых все напоминает легендарную сагу "Звездные войны".

В доме есть кинотеатр, созданный в форме космического корабля "Тысячелетний сокол", который в киносаге "Звездные войны" пилотировал Хан Соло и Чубакка. На окнах созданы яркие витражи с узорами по мотивам диснеевских мультиков. Создается впечатление, что сидя в кинотеатре, зритель проплывает мимо огромной фантастической вселенной.

Также в особняке "Звездные войны" есть семь спален, девять ванных и два камина, один из которых сделан в форме замка Золушки. Также на территории особняка имеется бассейн, гараж на четыре автомобиля, гостевой дом и летняя кухня.

Напомним, во Флориде есть курорт под названием "Звездные войны: Галактический звездный крейсер". Посетители попадают в полностью автономный мир и чувствуют, что их запустили с парковки в Walt Disney World на космический корабль в миллионах миль над Землей.

Оказавшись на борту "корабля", посетители становятся частью повествования фильма "Звездные войны", в котором участвуют другие пассажиры, а также экипаж и актеры в костюмах.