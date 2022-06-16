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"Я ничего ей не обещал!": Сын Градского отправил тетю на тот свет из-за квартиры

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"Я ничего ей не обещал!": Сын Градского отправил тетю на тот свет из-за квартиры

Градский умер, но разговоры о нем не утихают. Он оставил после себя кучу наследников и настоящую войну за имущество.
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Александр Градский скончался в прошлом году в возрасте 72 лет от инсульта. Он до последнего работал и зарабатывал деньги, будучи наставником шоу "Голос" на Первом канале. Прошел почти год, а споры на тему наследства маэстро не утихают. На имущество Градского претендует его вдова Марина Коташенко с детьми и третья супруга артиста Ольга с детьми. На днях появилась еще одна фигурантка – двоюродная сестра певца. Она обвинила родню в том, что ее доля буквально присвоена.

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Сюжеты Звездная недвижимость

Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Старший сын покойного российского певца Александра Градского Даниил ответил на обвинения тети. Он заявил, что не обещал ей квартиру, которой якобы незаконно завладел его отец.

В разговоре с продюсером Феликсом Абраамяном он заявил, что двоюродная сестра Градского Наталья давно живет во Франции и может болтать оттуда что угодно.

"Я не обещал ей никогда в жизни квартиру, никогда! У нее претензия к моему отцу, который умер. Ей надо было решать вопрос с ним", – послал ее на тот свет сын Градского.

Напомним, накануне сестра Градского Наталья обвинила родню в присвоении наследства ее отца. По ее словам, 20 лет назад Градский заставил ее отца отдать имущество. При этом женщина обмолвилась, что сын Градского Даниил якобы обещал ей вернуть наследство, пишет "Царьград".

Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 16 июня 2022, 12:39 Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник

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