Позарился на чужое? Расчетливый Градский цинично похоронил родственника ради денег

Сестра Александра Градского раскрыла его грязный секрет.

Смерть прославленного музыканта для многих стала настоящей трагедией. После его кончины поклонники и коллеги по цеху только и говорят о его безграничном таланте. Между тем продолжают вскрываться не самые приятные подробности жизни Александра Градского.

Например, уже после смерти заговорить решилась его двоюродная сестра Наталья Градская, которой брат запомнился своей расчетливостью и цинизмом. Как оказалось, женщина вот уже 20 лет пытается вернуть себе наследство, которое музыкант, по ее словам, заполучил незаконно. Ее семья взяла под свое крыло еще юного композитора, когда тот лишился родителей. Так что, вторым отцом стал для него дядя – Борис Градский.

Так вот, когда сестра, уже повзрослев, перебралась в Ниццу, регулярно звонила отцу. В какой-то момент он перестал отвечать, а по прибытие в Россию брат сообщил ей печальное известие: папу похоронили, да еще и наследство он оставил не родной дочери, а ему. Наталья хотела договориться о том, чтобы имущество досталось ей, но музыкант посоветовал не связываться с ним: мол, он – Саша Градский с огромными связями.

Когда сестра стала узнавать подробности смерти своего отца, то выяснила страшное: врачи не могли помочь родственнику, потому что им помешали композитор и нотариус, которые вместо заботы о здоровье цинично уговаривали его подписать какие-то бумаги.

"Через три дня он умер от воспаления легких, а Саша больше не появлялся в больнице. Был, наверное, занят оформлением моего наследства на себя", — вспоминает Наталья.

