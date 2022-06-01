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Сочи обогнал Москву по ценам на "элитку"

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Сочи обогнал Москву по ценам на "элитку"

С начала года средняя цена "квадрата" в курортной столице выросла на 17%.
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Элитное жилье в Сочи стало самым дорогим в России со средней стоимостью «квадрата» в 2,1 млн рублей. По этому показателю курортный город обогнал Москву, где средняя цена кв. м в элитных новостройках составляет 1,6 млн рублей.

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С начала года сочинские элитные проекты подорожали на 17%. Это связано как с прямым повышением цен застройщиками, так и с тем, что один из проектов номинируется в долларах.

В Москве цены выросли еще существеннее – на 19%. Однако в абсолютном большинстве столичных проектов действуют рублевые цены, поэтому нестабильный курс практически не повлиял на рынок.

Замыкает тройку лидеров по ценам на элитное жилье Санкт-Петербург с показателем 606 тыс. рублей за кв. м. С начала года «квадрат» подорожал на 14%.

Рост цен происходит на фоне повышенного спроса. Причем если в прошлом году элитная недвижимость приобреталась преимущественно для себя, то сейчас более половины сделок совершается с инвестиционной целью. И дефицит качественных элитных ЖК в Москве вынуждает покупателей обратить внимание на другие города, в том числе на Сочи.

Автор: 1 июня 2022, 02:34 Источник: Knight Frank ✓ Надежный источник

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