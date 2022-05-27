Какой тип жилья популярен в Сочи

Сегодня в Сочи особым спросом пользуется малогабаритная курортная недвижимость.



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Один из главных отечественных курортов – город Сочи – всегда пользовался популярностью не только у россиян, но и у иностранцев. Однако если раньше местные и зарубежные граждане приезжали сюда как гости в основном в летний сезон, то после зимних Олимпийских игр тенденция изменилась.

С 2014 года на курорте вырос спрос не только на аренду, но и на покупку жилья. Тогда же произошли изменения в системе строительства недвижимости. До Олимпиады застройщики отдавали предпочтение квартирам площадью не менее 33 квадратных метров.

Однако в 2014 году начали строить малогабаритные студии. Сегодня в городе особым спросом пользуются апартаменты площадью не более 25 квадратов. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Ольга Бажинова.

По ее словам, застройщики на данный момент максимально сокращают площадь жилых зон своих объектов. Специалист уточнила в интервью РИА Новости, что ставка на малогабаритные квартиры делался специально. Застройщики сртемились снизить цену на жилье, чтобы позволить гражданам покупать жилье у моря.

Малогабаритная курортная недвижимость в Сочи может начинаться и от 20 квадратных метров, то есть в среднем с 2014 года площадь уменьшилась на 13 квадратов. Однако под спрос сегодня в городе могут соорудить апартаменты площадью всего 15 квадратов, отметила эксперт.

По ее словам, далеко не всем россиян требуется большая квадратура. Специалист подчеркнула, что малогабаритные студии приобретаются, как правило, для летнего отдыха или для сдачи в аренду.