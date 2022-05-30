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Бородина вложилась в заграничное жилье: Стараешься себя обезопасить
Известная российская телеведущая Ксения Бородина никогда не скрывала от своих поклонников подробности личной жизни. Она всегда делалась с подписчиками важными новостями. Вот и сейчас артистка честно призналась в новой дорогой покупке.
Общаясь с публикой в социальных сетях, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" рассказала, что купила апартаменты в столице Объединенных арабских эмиратов. Правда, подчеркнула, что новая квартира только строится. По ее словам, жилье пока находится на этапе котлована.
Более того, оказалось, что недвижимость в Дубае – далеко не единственное денежное вложение Ксении Бородиной, которую недавно обвинили в закомплексованности и ревности из-за рухнувшего брака с бизнесменом Курбаном Омаровым.
Видимо, телеведущая после череды скандалов решила и вовсе сбежать из России. По крайней мере, она собирается в начале лета улететь в Турцию. Артистка сам раскрыла планы на июнь своим подписчикам, признавшись, что и там планирует присмотреть жилье.
У народа возник разумный вопрос, что заставило звезду телеэфиров променять Москву на чужой берег. Ксения Бородина раскрыла карты в интервью газете "Комсомольская правда". Однако позиция ее оказалась довольно-таки лицемерной.
"Это же нормально, когда ты стараешься себя обезопасить и преумножить свои деньги", – заявила Ксения Бородина.
Она призналась, что любит свою родину, однако не хочет держать сбережения в сейфе. По словам телеведущей, ее с детства учили вкладываться в дома и квартиры.
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