"Морда совсем опухла": Ревнивую "мозгоклюйку" Бородину затмила вечная соперница

За годы работы на телевидении Ксения Бородина преуспела во многих сферах жизни, только вот в личной жизни у нее полный бардак. Ее второй брак с Курбаном Омаровым рухнул как карточный домик. Регулярно звезда поднимает в Сети вопросы семейных отношений и винит мужчин. Недавно брюнетка посоветовала подписчицам запретить мужьям общаться с бывшими.
Лена Миро проанализировала слова ведущей и решила, что та просто злится на красавицу Аллу — первую жену Курбана Омарова. По словам блогерши, Ксения Бородина — это "закомлексованная, ревнивая мозгоклюйка", которая душила любимого постоянным контролем.
Звезда "Живого Журнала" уверена, что вечная соперница Алла затмила ведущую своей легкостью и привлекательностью. В качестве аргумента были приведены фотографии, на которых Ксения Бородина явно проигрывает битву из разряда "кто лучше".
Пользователи Сети согласились с мнением блогерши и внесли свою лепту в скандальный поединок. Церемониться никто не стал, поэтому звездная разведенка получила нелестные отзывы о себе. "Отвратная хабалка, без вариантов", "Морда совсем опухла", — выразились комментаторы.
Напомним, Курбан Омаров находится в прекрасных отношениях с Аллой, несмотря на измену и развод. А вот Ксения Бородина для него осталась чуть ли не врагом №1.