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Пол Маккартни лишился миллионов долларов при продаже своего дома

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Пол Маккартни лишился миллионов долларов при продаже своего дома

Пол Маккартни решил избавиться от пентхауса в Нью-Йорке.
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Экс-участник группы The Beatles выставил роскошное жилище на продажу за 8,5 миллиона долларов. При этом он потерял почти половину суммы, которую заплатил за недвижимость сам.

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Сюжеты Звездная недвижимость

Британский музыкант купил двухэтажный дом семь лет назад за 15,5 миллиона долларов. Пентхаус расположен на знаменитой Пятой авеню. На момент покупки внутри было десять комнат, но потом Пол Маккартни с супругой Нэнси Шевелл затеяли большой ремонт. Но его они так и не закончили.

Теперь следующим хозяевам придется серьезно поработать над домом. Именно поэтому исполнитель сделал большую скидку на недвижимость.

Примечательно, что легендарный артист не впервые выставляет этот дом на продажу. В прошлом году он впервые стал искать нового владельца для пентхауса. Тогда Пол Маккартни запросил за него 12 миллионов долларов, но так и продал объект.

Напомним, в 2019 году бывшая жена музыканта добилась рекордной выплаты по иску о клевете в СМИ. Компания News Group Newspapers Ltd должна будет выплатить компенсацию Хизер Миллер и еще 90 людям, чья репутация пострадала из-за таблоида News Of The World. Судебный процесс длился десять лет.

Фото: Nbc / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2022, 16:59 Источник: Architectural Digest ✓ Надежный источник

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