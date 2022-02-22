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Каменских похвасталась роскошным особняком
Певица и продюсер состоят в браке уже три года. После свадьбы звездная чета поселилась в элитном особняке под Киевом. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Настя Каменских показала двухэтажный особняк, стилизованный под старину.
Его ухоженная территория обустроена зоной для барбекю и бассейном. Первый этаж коттеджа занимают кухня, столовая и гостиная с окнами во всю стену.
Настя Каменских пожелала поклонникам доброго утра. Она отметила, что на улице уже весенняя погода. На втором же этаже шикарного дома находится спальня исполнительницы с супругом, просторная ванная комната и гардеробная.
Также в особняке предусмотрено место для занятий йогой, которой увлекается Настя Каменских. Все пространство жилья выдержано в одной серо-белой гамме.
Напомним, ранее поклонники заподозрили артистку в беременности. Певица делилась с подписчиками кадрами с новогодней фотосессии, в которой они с мужем приняли участие. Артисты позировали в одинаковых свитерах на фоне украшенной елки. Некоторым фолловерам показалось, что под свитером звезды виднеется округлившийся животик. Но сама она об интересном положении не объявляла.
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