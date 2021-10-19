Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом

Настя Каменских прекрасно проводит время на жарких пляжах Дубая.

Фотоотчет с отдыха жена Потапа публикует в своем инстаграм-аккаунте, и скромностью эти снимки точно не отличаются. Сегодня Настя Каменских показала собственное фото в ярком неоновом бикини, при этом ракурс звезда выбрала весьма странный.

Видимо, телефон для съемки певица разместила где-то на земле между собственных ног, а затем сфотографировала себя снизу. В результате при просмотре снимка на смартфоне значительную часть экрана заняла промежность звезды, к счастью, хотя бы прикрытая трусиками от купальника. Многие подписчики пришли в ужас от столь похабного вида.

Взбешенные фолловеры написали:

"У Вас элементарного стыда нет. Жаль Вас" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Настя та надо было уже сесть на камеру и фоткать...", "Давай уже голые фото зачем мелочиться", "Ракурс не очень", "Вот что видит Потап когда ты сверху!!!!".

Настя Каменских не стала отвечать на комментарии возмущенных подписчиков. Судя по всему, певица абсолютно довольна своей фигурой и не стесняется показывать ее в самых разных ракурсах. К тому же, провокационные снимки всегда вызывают бурную реакцию аудитории, что не может не радовать артистку.

Ранее "Дни.ру" писали о другом откровенном кадре Насти Каменских – резвящаяся в постели певица вывалила грудь.