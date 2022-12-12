"Сучка эдакая": наглая провинциалка Асмус вышвырнула Харламова на улицу без штанов

На прошлой неделе между экс-супругами Гариком Харламовым и Кристиной Асмус разгорелся настоящий публичный скандал из-за недвижимости.



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Если коротко: Гарик Харламов заявил, что отдал актрисе дом, она в ответ рассказала, что никакие "квадраты" от бывшего не получала, да и дочери он не помогает, а позже выяснилось, что после развода Кристина Асмус продолжает жить под одной крышей с комиком.

Этот факт, пожалуй, многих шокировал. Но самый главный вопрос, который витает в воздухе, почему знаменитая блондинка до сих пор не съехала от бывшего мужа, учитывая тот факт, что на сегодняшний день она довольно востребована, а значит и гонорары получает неплохие. Денег уж точно хватило бы на свое жилье.

В этой теме решила разобраться звездная сплетница Лена Миро. В своем блоге она высказала два предположения. Первое – Кристина Асмус просто-напросто не хочется расставаться со своим бывшим мужем. Второе – актриса, не желая тратиться, хочет решить свой квартирный вопрос за счет мужа, видимо, вышвырнув Гарика Харламова на улицу ни с чем – так сказать, без штанов.

Своими предположениями поделились и пользователи в комментариях под постом Лены Миро: некоторые даже сравнили ее с собачкой, которая бегает за экс-супругом, а кто-то посчитал, что звезда до ужаса наглая!

"Асмусиха хочет отжать дом. Она, сучка эдакая, измором хочет его взять. Ну так это любимое занятие женщин – танцы на граблях", – пишет народ.

Кто-то впрочем добавил, что с доходами актрисы ей вряд ли хватит на шикарное жилье вроде того, где она живет сейчас: мол, видимо, рожденная в Королеве провинциалка Кристина Асмус не хочет отказываться от комфорта.