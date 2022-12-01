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Денег не хватает: позорно сбежавшая нищенка Хаматова избавляется от элитных хором ради пропитания

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Денег не хватает: позорно сбежавшая нищенка Хаматова избавляется от элитных хором ради пропитания

На жизнь у Чулпан Хаматовой с ее расходами остаются копейки.
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Некогда очень востребованная в России актриса уже который месяц живет на чужбине, куда сбежала с позором. Звезда могла бы уехать молча: но, нет же, стала поливать грязью кормившую ее родину и отказываться от врученных ей наград. Правда, новое место жительство не ответило порыву Чулпан Хаматовой взаимностью: на чужбине ей совсем не просто.

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Сюжеты Звездная недвижимость

Чулпан Наилевна Хаматова

Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

В сравнении с тем, какие гонорары артистка получала в России, за границей она – настоящая нищенка. Ей, конечно, нашлось место в Новом рижском театре, однако денег, что она там получает, вряд ли хватает на беззаботную жизнь. Зарплата у нее сейчас минимальная, что неудивительно, ведь задействована она лишь в одном спектакле, который в месяц показывают раза два – если повезет.

Да, и зрители не охотно идут на постановку с Чулпан Хаматовой, которая целиком и полностью основана на русском языке. В общем, как пишет РИА ФАН, получает актриса не больше тысячи евро в месяц, половина из которых идет не на беззаботную жизнь, а на оплату комманлки за элитное жилье в Москве. Но еще не стоит забывать о налогах на дом в Латвии и квартиру в России.

Ради пропитания за бугром артистка хотела сдать столичную недвижимость, избавившись от нее на время и отдав ее чужим людям, вот только она оказалась никому не нужна – "квадраты" висят в объявлениях, но готовых их снимать за 250-300 тысяч рублей в месяц жильцов не находится. В общем, Чулпан Хаматовой точно не сладко.

Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2022, 09:20 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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