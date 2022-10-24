Неблагодарная лицемерка Хаматова навешала всем лапши: Собиралась быть попрошайкой

Чулпан Хаматова была среди тех звезд, кто покинул пределы России еще весной. Тем не менее, она продолжает высказываться о бывшей Родине.



Чулпан Хаматова, по ее словам, уехала из-за того, что перестала чувствовать себя в безопасности. Ей было безумно страшно и за себя, и за своих дочек. Именно поэтому она срочно сбежала в Латвию, откуда, тем не менее, продолжает ругать Россию: утверждает, что спаслась от возможного заключения в тюрьму.

Кроме того, лицемерка Хаматова, задрав, как посчитали некоторые, нос, расплевалась относительно лишения ее звания народной артистки РФ. "Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает", – отметила актриса с показушным безразличием.

Сразу после своего отъезда Чулпан Хаматова и вовсе заявила о том, что готова на все, лишь бы никогда не возвращаться на Родину. Собиралась быть "курьером, водителем" – била себя в грудь сбежавшая в Латвию актриса. Каким-то невероятным образом работу в театре ей все же удалось найти, но вместо того, чтобы радоваться, неблагодарная Чулпан стала жаловаться на гонорары. Они, по ее мнению, несравнимо низки в сравнении с теми, что платили ей в России.

Такая позиция оскорбила многих ее бывших соотечественников, которые сочли переобувшуюся актрису предательницей. У остальных столь быстрая смена настроений вызывает, как минимум недоумение. Одним из таких людей стал продюсер Павел Рудченко.

Мужчина уверяет: Хаматова навешала всем лапши и в искренность ее слов верить, ни в коем случае, не стоит: она просто пиарится. Стала, иными словами, эмоциональной попрошайкой. Максимальная опасность, которая грозила бы ей на Родине – потеря нескольких ролей и то – лишь по причине своего характера.

"Не смогла бы себя реализовать только из-за языка, который не может держать при себе", – остро подметил Павел Рудченко главный секрет Чулпан Хаматовой.