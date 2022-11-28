В России хотят изменить правила размещения счетчиков в квартирах

С инициативой выступили риелторы, застройщики и производители техники.

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Российские власти могут провести цифровизацию в новостройках, для чего предлагается изменить правила размещения счетчиков электроэнергии газо– и водоснабжения в квартирах. Так, застройщиков могут обязать устанавливать единые контрольно-измерительные приборы.

Об этом сообщает газета "Коммерсантъ", журналисты которой ознакомились с предлагаемой концепцией по цифровизации новостроек. Так, властям предлагают создать единую номенклатуру устройств. Кроме того, застройщиков многоквартирных домов хотят обязать устанавливать счетчики установленного образца.

Также предлагается создать мобильное приложение, которое позволит жильцам новостроек контролировать свои приборы. К слову, у застройщиков есть и свои системы, однако они готовы перейти на единую номенклатуру. При этом власти должны будут завершить работы по регулированию обязательного перехода к умным счетчикам до 2030 года.

Соответствующие инициативы уже направлены в профильные ведомства. С инициативой выступили застройщики, риелторы и производители техники. Меж тем, ряд экспертов идею не поддержали. Они уверены, что окончательное решение об установке счетчиков должны принимать сами жители новостроек, потому что в итоге расходы лягут на их плечи.