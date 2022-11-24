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МЦД-4 разгрузит три линии московского метро

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МЦД-4 разгрузит три линии московского метро

В конце 2023 года планируется запустить четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Он разгрузит линии столичного метро на 6-9%, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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На МЦД-4 будет 18 пересадок. После ввода диаметра существенно разгрузятся три линии метро и четыре автомагистрали, а пассажиры получат новые маршруты передвижения по городу, отметил заместитель мэра.

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В пресс-службе Департамента транспорта сообщили, что МЦД-4 соединит в одну линию Киевское и Горьковское железнодорожные направления. Диаметр разгрузит Солнцевскую линию метро на 9%, Арбатско-Покровскую на 6% и Калининскую – до 6%, уточнили в столичном ведомстве.

После запуска МЦД-4 у жителей соседних районов появится альтернатива метрополитену. Ежедневно диаметром будут пользоваться около 455 тысяч человек, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службе Департамента транспорта.

На четвертом диаметре реконструировано уже 12 станций. Недавно открылась Мещерская. Она стала современным пригородным вокзалом с турникетами, кассами, динамической системой навигации, подземным вестибюлем.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города/АГН "Москва"

МЦД-4 пройдет через 23 района столицы. Диаметр свяжет подмосковные города Железнодорожный и Апрелевка.

Первые два центральных диаметра открылись в 2019 году. МЦД-1 связал подмосковные города Одинцово и Лобня, МЦД-2 – Подольск и Нахабино. МЦД работают по расписанию метрополитена – с 5:30 утра до 1:00 ночи.

Фото: Иванко Игорь/Агентство "Москва"
Автор: 24 ноября 2022, 13:01 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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