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Абсолютный рекорд: объем льготной ипотеки в Москве вырос в 17 раз

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Абсолютный рекорд: объем льготной ипотеки в Москве вырос в 17 раз

Москвичи, как никогда раньше, интересуются льготной ипотекой.
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Льготная ипотека в Москве пользуется небывалым спросом, а объемы ее выдачи увеличиваются от месяца к месяцу. Отмечается, что население стало активно интересоваться ею с весны 2022-го, а цифры по числу одобренных займов уже тогда стали увеличиваться. Так, в мае жители столицы оформили кредиты на недвижимость в 2,3 раза больше на сумму – 23 миллиарда рублей.

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Однако абсолютный рекорд пришелся на осень – в сентябре пока фиксируются самые высокие показатели. Так, за минувший месяц москвичи оформили почти пять тысяч договоров для покупки квартир, а их общая сумма составила 42,7 миллиарда рублей. Отмечается, что на сегодняшний день это наибольший показатель с прошлого лета. К слову, в сравнении с 2021 годом, количество выданных займов выросло в 17 раз.

Эксперты такой всплеск заинтересованности ипотекой у населения связывают со снижением ставок, увеличением кредитных лимитов и разрешением совмещать льготную программу с рыночными займами.

В то же время столица остается лидером по числу выданных займов среди всех регионов страны. От общей суммы оформленных договоров 26 процентов пришлось на Москву. По мнению экспертов, таких рекордных показателей удалось достигнуть благодаря введению новых условий в программу льготной ипотеки в мае, а также отсутствию к заемщикам особых требований.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2022, 15:08 Источник: Российская газета ✓ Надежный источник

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