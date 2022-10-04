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Известная блондинка отжала ключи от заграничной квартиры покойника Моисеева: Забрала их

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Известная блондинка отжала ключи от заграничной квартиры покойника Моисеева: Забрала их

После ухода Бориса Моисеева вскрываются новые подробности о его финансовом состоянии.
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27 сентября не стало Бориса Моисеева. Поклонникам он запомнился, как яркий, самобытный артист и танцовщик, исполнитель хитов "Голубая луна" и "Звездочка". Коллеги же вспоминают его как доброго, талантливого и трудолюбивого артиста.

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Слухи вокруг наследства покойника Моисеева не утихают с первых минут ухода. И поклонники, и причастные к самому артисту пытаются разузнать, кому же достанется недвижимость артиста.

Уже известно, что жилье в Юрмале достанется Кристине Орбакайте, а московская трешка уйдет Сергею Гороху. Тут же в сети поползли слухи, что квартиру в Болгарии отжала себе телеведущая Лера Кудрявцева. Информация распространилась после ее видео в социальных сетях. Блондинка держала в руках от той самой квартиры.

Лера Кудрявцева рассказала, что концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох попросил ее привезти ключи от заграничной квартиры в Москву. Оказывается, телеведущая и артист были болгарскими соседями — звезды приобрели недвижимость в одном комплексе.

"Я пошла на ресепшн, забрала их. Зашла в квартиру, все там проверила", — рассказывает известная блондинка. Получается, наследника третьей жилплощади еще предстоит найти.

Борис Моисеев. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
4 октября 2022, 22:00 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

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