Стразы, розовые стулья и яркие стены: от ослепительного замка Пенкина рябит в глазах

Сергей Пенкин живет за городом: в его доме есть все, чтобы артист чувствовал себя комфортно.

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Сладкоголосый музыкант никогда не отличался скромностью: его наряды, концертные номера, да и характер – яркие, неповторимые, экстравагантные. Неудивительно, что и жилье он подобрал себе такое же. Сергей Пенкин живет в настоящем замке: здание с виду напоминает элегантное пристанище для рыцаря.

Смотря на него снаружи, даже не ожидаешь, что внутри – совершенно другая картина. Обустраивал свое жилище за городом артист с размахом, причем самолично контролировал каждый процесс. Стены в каждой комнате – яркие, причем настолько, что у неподготовленного гостя уж точно начнет рябить в глазах. Где-то они выкрашены в желтый, где-то – в красный, где-то – в розовый, а где-то видна позолота.

"Мне не хотелось банального дизайна, я стремился к нестандартности, где-то даже к откровенному стебу. Таков мой бар в красно-синем цвете с розовыми стульями. Или санузел, полностью выложенный зеркальным серебристым пластиком", – рассказал Сергей Пенкин. При всем при этом в интерьере нашлось место помпезным люстрам и камину, полностью усыпанным стразами Swarovski.

И, конечно, певец не забыл обзавестись элегантным роялем. Как оказалось, когда его навещают близкие и друзья, он обожает для них играть. К слову, это далеко не все развлечения в замке в Ромашково: библиотека, тренажерный зал, бассейн, терраса, мини-театр с гримерными, хореографический зал – в общем, навалом всего для того, чтобы Сергей Пенкин мог хорошо проводить время, не покидая дом.