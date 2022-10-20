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Патриотка? Престарелая мать Королевой обзавелась солидной недвижимостью в США

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Патриотка? Престарелая мать Королевой обзавелась солидной недвижимостью в США

Наташа Королева рассказала о заработке Людмилы Порывай.
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Заслуженная артистка России Наташа Королева зачастую оказывается в эпицентре скандалов из-за своего неоднозначного поведения. А в последнее время уроженка Украины постоянно отхватывает от своих земляков за отсутствие яркой политической позиции. Впрочем, мать певицы тоже ведет себе довольно странно. Как известно, яблочко от яблони не может далеко упасть.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Людмила Порывай после обострения конфликта в Украине начала бить себя в грудь и кричать о патриотических чувствах. На деле же 76-летняя женщина как жила в США, так и не собирается возвращаться на историческую родину. Она тоже подвергается постоянной критике со стороны земляков, мол, стоит начать помогать своим.

Однако патриотизм матери Наташи Королевой вызывает сомнения. Заявления Людмилы Порывай не кажутся искренними, если учитывать, куда она реально тратить денежные средства. Престарелая женщина год за годом укрепляет пущенные в США корни – она уже обзавелась солидной недвижимостью.

О покупках родительницы рассказала сама Наташа Королева. По ее словам, мать приобрела в Майами (курортный город на побережье Атлантического океана) несколько квартир. Более того, Людмила Порывай сдает недвижимость в аренду, ведь на американскую пенсию в 600 долларов особо не разгуляешься.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2022, 09:06 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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