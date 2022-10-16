Переобулась? Орущую украинские лозунги мать Королевой нашли в обнимку с российским флагом

Наташа Королева любит смелые поступки, за которые ей часто прилетает критика от фанатов. Как известно, яблочко от яблоньки: мать певицы зарекомендовала себя как скандалистка и по-настоящему одиозная личность. Что же она вновь натворила?



прочитано 714 раз