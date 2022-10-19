Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Семейную ипотеку продлят до середины 2024

Новости

Семейную ипотеку продлят до середины 2024

На ее субсидирование выделено почти 17 млрд рублей.
прочитано 130 раз

Программу «Семейная ипотека», запущенную четыре года назад, решено продлить как минимум до середины 2024 года. В сентябре правительство направило почти 17 млрд рублей на субсидирование данной программы.

ПО ТЕМЕ

Отмена ипотеки под 0,1% снизит цены

Ипотеку стали брать чаще и на долгий срок

В 2023 году, по прогнозам правительства, более 150 тыс. заемщиков оформят семейную ипотеку на сумму в 1 трлн рублей – почти в пять раз больше, чем по итогам прошлого года.

В столице на семейную ипотеку пришелся каждый пятый выданный жилищный кредит по итогам третьего квартала. Примерно половину кредитов оформляют семьи с одним ребенком, еще треть – семьи с двумя детьми.

Продление программы поможет поддержать спрос на жилье. Особенно это актуально на фоне октябрьского повышения ставок в ряде банков по стандартным программам.

С начала месяца 8 банков из двадцати крупнейших анонсировали повышение ставок. В результате средняя ставка выросла до 10-11% годовых. По прогнозам аналитиков, вслед за крупнейшими банками о повышении ставок вскоре объявят и другие кредитные организации.

Автор: 19 октября 2022, 04:14 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Новостройки – лидеры продаж в 3 квартале Новостройки – лидеры продаж в 3 квартале

Половина сделок пришлась на 15 проектов

ГК "КОРТРОС" представила свой стенд на форуме 100+ в Екатеринбурге ГК "КОРТРОС" представила свой стенд на форуме 100+ в Екатеринбурге

Компания рассказала о развитии района Академический

Эффективный инструмент для инвестиций: как заработать на недвижимости Эффективный инструмент для инвестиций: как заработать на недвижимости

Мнение эксперта

По стопам Пугачевой: сбежавший из России Пресняков распродает имущество По стопам Пугачевой: сбежавший из России Пресняков распродает имущество

Артист выставил на продажу земельный участок

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+