Семейную ипотеку продлят до середины 2024

На ее субсидирование выделено почти 17 млрд рублей.



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Программу «Семейная ипотека», запущенную четыре года назад, решено продлить как минимум до середины 2024 года. В сентябре правительство направило почти 17 млрд рублей на субсидирование данной программы.



В 2023 году, по прогнозам правительства, более 150 тыс. заемщиков оформят семейную ипотеку на сумму в 1 трлн рублей – почти в пять раз больше, чем по итогам прошлого года.

В столице на семейную ипотеку пришелся каждый пятый выданный жилищный кредит по итогам третьего квартала. Примерно половину кредитов оформляют семьи с одним ребенком, еще треть – семьи с двумя детьми.

Продление программы поможет поддержать спрос на жилье. Особенно это актуально на фоне октябрьского повышения ставок в ряде банков по стандартным программам.

С начала месяца 8 банков из двадцати крупнейших анонсировали повышение ставок. В результате средняя ставка выросла до 10-11% годовых. По прогнозам аналитиков, вслед за крупнейшими банками о повышении ставок вскоре объявят и другие кредитные организации.