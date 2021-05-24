Володин назвал сроки рассмотрения законопроекта о бесплатной газификации

Соответствующие поправки были внесены в Государственную Думу на прошлой неделе, сообщил Вячеслав Володин. Спикер ГД и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступили одними из авторов поправок.
По словам председателя Госдумы, депутаты примут необходимые законодательные решения до конца весенней сессии.
"Для нас важно реализовать поручение Президента, чтобы уже к лету люди получили газ», — сказал он.
С предложением отменить плату за подключение домохозяйств к газу и сделать процесс максимально простым в апреле к президенту Владимиру Путину обратилась партия "Единая Россия".
Глава государства одобрил инициативу и поручил правительству обеспечить бесплатное подключение к газу вне зависимости от площади жилища до 2023 года.
Газификацией будет заниматься единый оператор. Будет составлен график бесплатного подключения в регионах.
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