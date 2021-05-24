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Политика
Володин назвал сроки рассмотрения законопроекта о бесплатной газификации

Володин назвал сроки рассмотрения законопроекта о бесплатной газификации

С поручением разработать план газификации домохозяйств выступил президент России Владимир Путин.

Продолжение: Дума рассмотрит вопрос об усилении ответственности за пьяную езду
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Соответствующие поправки были внесены в Государственную Думу на прошлой неделе, сообщил Вячеслав Володин. Спикер ГД и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступили одними из авторов поправок.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам председателя Госдумы, депутаты примут необходимые законодательные решения до конца весенней сессии.

"Для нас важно реализовать поручение Президента, чтобы уже к лету люди получили газ», — сказал он.

С предложением отменить плату за подключение домохозяйств к газу и сделать процесс максимально простым в апреле к президенту Владимиру Путину обратилась партия "Единая Россия".

Глава государства одобрил инициативу и поручил правительству обеспечить бесплатное подключение к газу вне зависимости от площади жилища до 2023 года.

Газификацией будет заниматься единый оператор. Будет составлен график бесплатного подключения в регионах.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 19:14

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