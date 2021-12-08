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Недвижимость
Собянин утвердил площадки для строительства новых объектов по программе реновации

Собянин утвердил площадки для строительства новых объектов по программе реновации

Правительство Москвы внесло изменения в правовые акты города, которые упрощают административные процедуры и позволяют сократить сроки строительства объектов по программе реновации. Постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Продолжение: Москва выделила деньги на бесплатный проезд медиков и переболевших ковидом
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Перечень стартовых площадок теперь включает дополнительные приложения. Там указаны территории, где планируется строительство многоквартирных домов для переселенцев, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

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Перечень стартовых площадок дополняется тремя территории. Там разместят один жилой дом для переселенцев и два нежилых объекта.

Жилое многоэтажное здание появится на Большой Черемушкинской улице, владение 26. Рядом с владением 1 в Харьковском проезде построят многоуровневый гараж, а по адресу Врачебный проезд, владение 12 – блок начальных классов на 350 учеников.

В 2021 году по программе реновации возвели 69 домов общей площадью около миллиона квадратных метров. Началось строительство 41 дома на 720 тысяч "квадратов". До конца года завершится строительство 20 объектов на полмиллиона квадратных метров.

Программа реновации в Москве стартовала в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов. Улучшить жилищные условия смогут около миллиона человек.

Жители ветхих многоэтажек получают современное жилье с полной отделкой класса комфорт. Им остается только перевезти вещи. Ключи от новых квартир уже получили 46 тысяч человек.

Для реализации программы подобрано 350 стартовых площадок, где можно построить 8,4 миллиона квадратных метров жилья. Новые дома возводятся в максимальной близости от старых домов.

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Фото Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города. / АГН Москва
Автор: 8 декабря 2021, 11:47 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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