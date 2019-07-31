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Недвижимость

Квартиру Валерии и Пригожина разобрали по винтикам

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Сапонов

Сергей Сапонов блогер

 архитектор-дизайнер, фотограф
Звезды не любят, когда их чувство стиля препарируют перед публикой. Но порой просто необходимо выяснить – в самом ли деле это тот самый "безупречный вкус" – или только так любимые в народе "понты". Этим и занимается эксперт Сергей Сапонов. 
прочитано 163 раза

К 320-метровой квартире Иосифа Пригожина и Валерии приложил руку "известный" лондонский декоратор Габан О’Киф. После подобных заявлений, наверняка ожидаешь увидеть великолепные интерьеры, чистоту стиля и, конечно же, английский дух. На деле хозяева сравнивают свое жилище с кораблем, так давайте пройдемся по палубам это корабля, руки выписанного заграничного декоратора.

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Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

С первых секунд изучения гостиной четы Пригожиных,  не покидает чувство дежавю, что это до боли знакомый интерьер, который в тех или иных интерпретациях встречался много раз. И только представив этот интерьер в приглушенном свете, с блуждающими лучами цветного света, ты ясно понимаешь, что все ночные клубы Москвы звонких двухтысячных, со всеми люрексами, лосинами, ароматами сигар и золотыми Верту собрались в этой комнате. Гостиная стала последним напоминанием эпохи ночного гламура Москвы, который развеялся так же неожиданно, как и лондонский туман.

Стилистически кичевая, но такая родная обстановка любителя ночных дискотек стоит недешево. Почти вся квартира декорирована шпонированными настенными панелями, которые в сумме весят около 60 тонн – по заявлению Пригожина, чтобы внести их в квартиру, пришлось выставлять окна и использовать подъемный кран. Панно, которое венчает торцевую стену гостиной, выполненное из нескольких пород дерева в виде панорамы города, даже сложно оценить. Если смотреть на качество выполнения этого элемента, то скорее всего оно сделано не в России и может стоить несколько десятков тысяч евро. Мраморные полы с рисунком, заказной ковролин, многоуровневый потолок с лаковыми панелями - бюджет проекта не знал слова скромность!

Столовая поддерживает заданный стиль – обои с люрексом, стена из сусального серебра, потолок с эффектом мраморного слэба. Выбранная мебель кичится своей яркостью и винтажной гламурной роскошью. Местами можно считать узнаваемый стиль мебели от Etro, ну а Roberto Cavalli видно обычно за километр. Все эти бренды стоят недешево. Если вы не готовы выложить несколько десятков тысяч евро за диван, даже не открывайте каталоги этих фабрик. Это же "Гламурос"!

Во всем проекте декоратор использовал шпонированную мебель с нарочито лаковым блеском, которую в России делать не умеют. Венецианская фабрика Francesco Molon выпускает мебель именно в таком стиле, которая использована в квартире Валерии – к примеру, стол в кабинете Иосифа Пригожина мог стоить примерно миллион рублей, а спальня, обитая черным бархатом уже 3,5 миллиона. О стенных шкафах, обитых кожей угря, пожалуй, стоит умолчать.

Не буду подробно разбирать каждый угол этой клубной квартиры, которая, если бы не мебель столь ярких цветов, оставалась не только дорогой, но и более-менее современной еще несколько сезонов. Но хочется отдельно разобрать выписанного декоратора. Со слов хозяев, Габан О’Киф работает с рок-звездами и селебрити по всему миру и очень популярен в России. Поэтому он и выучил русский язык, чтобы быть на одной волне с клиентами именно нашей страны. К сожалению, кроме заявления О’Кифа, что "Россия имеет хорошую школу архитектуры, но не дизайна интерьеров", особо ничего найти не удалось. Так что на счету Габана О’Кифа – кроме офиса в Лондоне, квартиры Пригожина и особняка бизнесмена Василия Сидорова – ничего нет. К слову, проект Сидорову он выполнял примерно в тоже время, что и квартиру Валерии, и получился он вкусней, хоть и таким же кичевым и немного безвкусным.

Так какая же связь между баснословно дорогим китчем и заграничным декоратором? У нас до сих пор на подсознательном уровне заложен месседж, что импортное качественнее, западные специалисты дороже и поэтому лучше знают как что-то делать, даже если речь идет о топоре. Верно отчасти – как известно и Пригожину, брак и безвкусица есть там и здесь. На самом деле, все гораздо проще и упирается в любимые народом понты, которые хочется транслировать в массы при каждом удобном случае.

31 июля 2019, 20:10
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