"Докатался": Пригожина лишили водительских прав

Продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав во Франции за превышение скорости. Ограничение будет действовать в течение двух месяцев. Об этом рассказала певица Валерия в личном микроблоге, сообщает News.ru.
"Доигрался-докатался мой муж. Теперь с водительского кресла пересел на пассажирское. За превышение скорости во Франции запретили вождение в течение двух месяцев. А еще руководитель канала "Авто плюс ТВ", – цитирует исполнительницу Teleprogramma.pro.
Пригожин не сильно огорчен. Продюсер с гордостью отметил, что теперь его личным водителем станет супруга – народная артистка России Валерия.
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