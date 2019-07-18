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"Докатался": Пригожина лишили водительских прав

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Продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав во Франции за превышение скорости. Ограничение будет действовать в течение двух месяцев. Об этом рассказала певица Валерия в личном микроблоге, сообщает News.ru.

"Доигрался-докатался мой муж. Теперь с водительского кресла пересел на пассажирское. За превышение скорости во Франции запретили вождение в течение двух месяцев. А еще руководитель канала "Авто плюс ТВ", – цитирует исполнительницу Teleprogramma.pro. 

Пригожин не сильно огорчен. Продюсер с гордостью отметил, что теперь его личным водителем станет супруга – народная артистка России Валерия.

Автор: 18 июля 2019, 09:03

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