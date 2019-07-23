"Не надо со мной шутить": Пригожин нанес Валерии ответный удар

В личном Instagram вокалистка выложила фото, на котором ее избранник спит в кресле на борту самолета. Иосиф Пригожин надел на голову капюшон толстовки, что сделало его похожим на рэп-исполнителя.
Певице снимок показался забавным. Она шуточно назвала Пригожина "рэпером братаном "Ай-Пи".
"Вчера качал параллельно с моим концертом, кульно читал по телефону, пилил фотки с чиксами , флексил перед ними. Все решили, что он нормальный чел. Я за респектовала его еще 16 лет назад. Под утро бро срубился. И еще, если ты слипер, то тебе с нами не по пути. 🤪🤪🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала певица Валерия, используя молодежный сленг.
Иосиф Пригожин отметил в комментариях к публикации, что не ожидал от жены подобной выходки. Он поблагодарил возлюбленную за сюрприз, однако уже через несколько часов нанес ответный удар.
В своем аккаунте микроблога продюсер выложил фото спящей певицы Валерии. Судя по всему, артистка так устала, что задремала прямо в гримерной. Ниже Пригожин заявил, что с ним шутки плохи.
"Шлю ответку: не надо со мной шутить, детка. 😂 Бессонная ночь дала о себе знать. Где сидела, там и отключилась. Через 10 мин выход на сцену, пытаюсь разбудить. Красная площадь. Международный День Бокса 2019", – написал супруг певицы Валерии.
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