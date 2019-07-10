Госдума сокращает сроки продажи жилья без налога

Минимальный срок владения единственным жильем, после чего его продажа не будет облагаться налогом, сокращается с пяти до трех лет. Соответствующий законопроект Госдума приняла на пленарном заседании 10 июля в первом чтении.



"Сокращение с пяти до трех лет минимального срока владения единственным жильем, после чего продажа этого жилья не будет облагаться 13% налогом на доходы физических лиц, поможет многим семьям с детьми улучшить свои жилищные условия, – сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.



Он подчеркнул, что условия государственных жилищных программ сегодня гораздо выгоднее, чем раньше. Спикер напомнил о льготной ипотеке в 6% для семей с детьми, а также о помощи в размере 450 тысяч рублей на выплату ипотеки для семей, где родился третий и последующий ребенок.

Снижение срока владения единственным жильем для его продажи без налога позволит направить высвободившиеся средства на ремонт или погашение ипотечного кредита, сказал Володин.

Он также отметил, что принятый в первом чтении законопроект расширяет основания для получения налоговых вычетов при покупке квартиры: их получат те, кто воспользовался государственными программами помощи заемщикам, оказавшимся в непростой ситуации.

Кроме того, документ упрощает подтверждение прав многодетных семей на льготы или вычет при уплате некоторых налогов. Необходимые бумаги теперь будут направлять уполномоченные госорганы.

"Это должно исключить случаи, когда многодетная семья сталкивается с неправильным начислением налогов, не знает о возможности подать заявление на налоговый вычет, получает пени за недоплату и, соответственно, вынуждена переплачивать", – уверен Володин.

Законопроекты, касающиеся недвижимости, Госдума рассматривала и на пленарном заседании во вторник, 9 июля. Так, во втором чтении депутаты поддержали запрет коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ.

А в первом чтении принят законопроект, направленный на предотвращение мошенничества с электронными подписями. Проводить сделки с их помощью можно будет только при наличии письменного согласия гражданина.