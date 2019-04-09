Жилье граждан защитят от злоупотреблений со стороны МФО
Нормативно-правовой акт запрещает микрофинансовым
организациям заключать договоры с гражданами и брать под залог их жилье. Такая
мера вводится для пресечения противоправных действий в отношении недвижимости получателя
займа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник Госдуме.
Устанавливается минимальная сумма, которую МФО могут получить от гражданина. Сейчас она составляет 1,5 миллиона рублей, законопроектом предлагается увеличить ее до трех миллионов рублей. Парламентарии уверены: такая мера позволит защитить неквалифицированных граждан-инвесторов.
Также документ вводит дополнительные возможности для идентификации клиентов. Это делается для предотвращения мошенничества в отношении граждан. Помимо прочего, речь идет о получении займов злоумышленниками, которые используют для этого паспорта других граждан.
Кроме того, документ ужесточает требования к деловой репутации и квалификации менеджмента микрокредитных компаний. Они будут обязаны соответствовать репутации и квалификации владельцев и менеджмента микрофинансовых организаций.
Также разработанный парламентариями нормативно-правовой акт устанавливает минимальный размер капитала микрокредитной организации. Сейчас он составляет десять тысяч рублей. Законопроект предлагает увеличить его до пяти миллионов.
Напомним, в конце марта Госдума одобрила в первом чтении проект закона о так называемых ипотечных каникулах. Нормативно-правовой акт распространяется на граждан, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Люди не должны из-за долгов лишиться единственного жилья, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
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