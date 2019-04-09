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Недвижимость

Жилье граждан защитят от злоупотреблений со стороны МФО

Фото: www.globallookpress.com
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко намерены внести на рассмотрение нижней палаты проект закона, который ужесточит требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям. Инициатива, разработанная при участии всех думских фракций, защитит граждан от мошенничества со стороны недобросовестных кредиторов. 
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Нормативно-правовой акт запрещает микрофинансовым организациям заключать договоры с гражданами и брать под залог их жилье. Такая мера вводится для пресечения противоправных действий в отношении недвижимости получателя займа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник Госдуме.

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Устанавливается минимальная сумма, которую МФО могут получить от гражданина. Сейчас она составляет 1,5 миллиона рублей, законопроектом предлагается увеличить ее до трех миллионов рублей. Парламентарии уверены: такая мера позволит защитить неквалифицированных граждан-инвесторов.

Также документ вводит дополнительные возможности для идентификации клиентов. Это делается для предотвращения мошенничества в отношении граждан. Помимо прочего, речь идет о получении займов злоумышленниками, которые используют для этого паспорта других граждан.

Кроме того, документ ужесточает требования к деловой репутации и квалификации менеджмента микрокредитных компаний. Они будут обязаны соответствовать репутации и квалификации владельцев и менеджмента микрофинансовых организаций.

Фото: Петр Козлов/Дни.ру

Также разработанный парламентариями нормативно-правовой акт устанавливает минимальный размер капитала микрокредитной организации. Сейчас он составляет десять тысяч рублей. Законопроект предлагает увеличить его до пяти миллионов.

Напомним, в конце марта Госдума одобрила в первом чтении проект закона о так называемых ипотечных каникулах. Нормативно-правовой акт распространяется на граждан, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Люди не должны из-за долгов лишиться единственного жилья, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин. 

Автор: Иван Поляков9 апреля 2019, 12:25

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