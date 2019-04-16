Законопроект об "ипотечных каникулах" прошел второе чтение
В соответствии с законопроектом, гражданину по его просьбе может предоставиться до полугода отсрочки при выплате ипотечного кредита. Это возможно в случае потери кормильца заемщика или его временной нетрудоспособности.
Основанием для предоставления "ипотечных каникул" может быть также признание гражданина инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода более чем на 30%. В течение периода отсрочки жилье ипотечника застраховано от изъятия.
Также законопроект предлагает отменить обязательное нотариальное заверение договоров жилищного кредитования. Дополнительных справок от попавших в трудную ситуацию заемщиков банки требовать не смогут.
Ко второму чтению в документе появилась важная социальная норма о выводе из-под "ипотечных каникул" "роскошного" жилья.
Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, оказавшиеся в беде граждане не должны лишиться единственной жилплощади. "Законопроект вводит запрет в период действия "ипотечных каникул" на изъятие переданного в залог единственного жилья гражданина", – сказал председатель нижней палаты.
Нормативно-правовой акт был внесен Вячеславом Володиным вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также первым зампредом нижней палаты Иваном Мельниковым, главой фракции ЛДПР Владимиром Жириновским и руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
В дополнение к основному законопроекту на рассмотрении парламентариев находится инициатива о льготах для участников "ипотечных каникул". Таких заемщиков могут освободить от уплаты налога на доходы физлиц в связи с выгодой от экономии на процентах.
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